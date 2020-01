La réalisation des investissements publics programmés dans le cadre du Plan de développement 2016-2020 au gouvernorat de Kébili a atteint un taux d’avancement de 49,8%.

Depuis le lancement de ce plan, les montants investis sont estimés à 273,5 millions de dinars sur un budget de 548,7 MDT, selon Ali Bey, directeur régional du développement.

Ces investissements ont été réalisés dans des projets liés aux secteurs de l’infrastructure (45%), l’agriculture et le tourisme (22%), la culture et la santé (16%) et le développement intégré et régional (17%).

S’agissant du secteur privé, 51% des investissements programmés ont été effectués jusqu’à fin 2019, pour une enveloppe de 136 millions de dinars sur un budget de 268,5 MDT.

Ces investissements ont été orientés vers des projets privés dans le secteur agricole (33%), le tourisme (25%) et les industries manufacturières (18%).