L’artiste-plasticienne tunisienne Leila Guesmi présentera une exposition personnelle intitulée « Les contes des Mille et Une nuits » du 12 au 30 juin 2026 à l’espace Concept Store Sameh Habachi, situé au sein de la Cité de la Culture à Tunis, a annoncé la Maison des Arts du Belvédère.

Placée sous le patronage du ministère des Affaires culturelles, cette exposition sera organisée avec le soutien de la Maison des Arts. Le vernissage aura lieu le vendredi 12 juin à 17h00.

Inauguré le 9 octobre 2021, l’espace Concept Store Sameh Habachi est baptisé au nom de l’artiste Sameh Habachi, décédée le 11 juillet de la même année. Sameh Habachi était à la tête de la Maison des arts du Belvédère, de début février 2014 jusqu’à sa disparition.