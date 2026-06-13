Avec l’arrivée de l’été et le retour des soirées en plein air, le Goethe-Institut Tunis renouvelle son rendez-vous cinématographique estival. Du 11 juin au 16 juillet 2026, la cinquième édition de “Ciné-Jnina” investira chaque jeudi soir le jardin de l’institution culturelle allemande pour une série de projections gratuites à ciel ouvert, offrant au public tunisien l’occasion de découvrir le cinéma allemand dans une atmosphère détendue et conviviale.

Le jardin du Goethe-Institut se transformera, à partir de 21H00, en salle de cinéma sous les étoiles. Au programme, six longs métrages allemands soigneusement sélectionnés dans le catalogue du Goethe-Institut et proposés en version originale sous-titrée en français. Cette manifestation, devenue au fil des éditions un rendez-vous apprécié des cinéphiles, entend favoriser la rencontre avec des œuvres reflétant la diversité des regards et des écritures du cinéma allemand contemporain.

Le coup d’envoi sera donné le 11 juin avec la projection de “Orphea in Love” (2022) du réalisateur Axel Ranisch. Ce long métrage de 117 minutes raconte l’histoire de Nele, une jeune chanteuse d’opéra estonienne talentueuse qui travaille dans un centre d’appels. Sa rencontre avec Kolya, un jeune délinquant sourd vivant dans la rue, bouleverse son existence. Une histoire d’amour singulière qui mêle émotion, musique et poésie.

Parmi les moments forts de cette édition figure également une soirée spéciale dédiée au jeune public, programmée le 25 juin, avec une sélection de courts métrages d’animation destinés aux enfants de 4 à 6 ans. La projection sera accompagnée notamment d’activités de coloriage dans une ambiance festive pensée pour les familles.

La clôture de cette cinquième édition aura lieu le 16 juillet avec “Dancing Pina” (2022) du réalisateur Florian Heinzen-Ziob. Ce documentaire suit deux projets artistiques à travers lesquels une nouvelle génération de danseurs s’approprie l’héritage chorégraphique de la grande figure de la danse contemporaine Pina Bausch. Entre danse urbaine, ballet classique et danses africaines, le film met en lumière un fascinant processus de transmission où les interprètes transforment les œuvres de Pina Bausch.