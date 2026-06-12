Une réunion de travail consacrée au suivi de l’état d’avancement de trois projets publics structurants en cours de réalisation dans le gouvernorat de Tunis s’est tenue, vendredi, au siège du gouvernorat, sous la présidence du gouverneur Imed Boukhris.

Selon un communiqué des services de communication du gouvernorat de Tunis, cette réunion a permis de faire le point sur plusieurs projets à forte portée stratégique pour la capitale et ses environs. Elle a notamment porté sur le raccordement des nouvelles canalisations aux anciens réseaux d’eau potable, inscrit dans le cadre du projet d’extension de l’entrée sud de Tunis, sur l’avancement du projet du Réseau ferroviaire rapide (RFR) au niveau de la place de Bardo et sur le projet de protection de la zone d’el Hrairia contre les inondations.Ces trois projets, considérés comme structurants, visent à moderniser les infrastructures de la capitale, à améliorer la qualité des services publics et à renforcer la résilience des zones exposées aux risques d’inondation, indique la même source.

S’agissant du projet de raccordement des nouvelles canalisations aux réseaux d’eau potable existants, le gouverneur a insisté sur la nécessité de mettre en oeuvre l’ensemble des mesures préventives et d’accompagnement requises afin de limiter au maximum les désagréments pour les usagers. Il a insisté en particulier sur l’importance d’une coordination étroite avec les établissements de santé et les structures publiques et privées concernées, compte tenu de la sensibilité des interventions prévues.

Ces travaux, indispensables dans le cadre de la modernisation des infrastructures hydrauliques de la capitale, entraîneront une coupure de la distribution de l’eau potable dans certains quartiers. Par ailleurs, s’agissant des projets du RFR et de protection d’el Hrairia contre les inondations, le gouverneur a rappelé leur caractère hautement structurant. Ces deux chantiers sont appelés à jouer un rôle déterminant dans la transformation urbaine et infrastructurelle de la capitale, en améliorant significativement la qualité des services de transport et en renforçant la protection des zones exposées aux risques d’inondation.

Le gouverneur a, à cet effet, appelé à l’accélération du rythme de réalisation de ces deux projets, en mettant l’accent sur la nécessité de renforcer le suivi sur le terrain et d’assurer une meilleure coordination entre l’ensemble des parties prenantes, afin de prévenir tout retard ou difficulté susceptible d’entraver la bonne exécution des travaux et le respect des délais fixés.

Ont notamment pris part à cette réunion la première déléguée du gouvernorat, un membre de l’Assemblée des représentants du peuple, le PDG de la Société du Réseau ferroviaire rapide de Tunis et plusieurs de ses cadres. Etaient également présents les délégués de Djebel Jelloud, d’el Kabaria, du Bardo et de Sidi Hassine (représentant el Hrairia), outre les représentants des services de sécurité et de la protection civile concernés.