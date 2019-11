City Cars – KIA souffle ses dix ans en Tunisie

Un anniversaire qui coïncide avec les bonnes performances de la marque qui se trouve jusqu’ici en haut du podium du marché des véhicules particuliers.

A cette occasion, City Cars – KIA convie ses clients à ses différents showrooms afin de découvrir les nouveautés de la marque et profiter de promotions dont certaines vont jusqu’à 3.000 dinars.

En dix ans de présence sur le marché local, KIA a construit l’image d’une marque jeune et dynamique répondant à tous goûts des consommateurs tunisiens.

«Les conditions du succès sont réunies, à commencer par la volonté des actionnaires, assure le directeur général de City Cars, Riadh Annabi, puis le labeur des agents agréés, des responsables, des techniciens, des conseillers, des partenaires …, pour satisfaire plus de 40 000 clients KIA répartis sur l’ensemble du territoire. Aujourd’hui, nous tournons en véritable mode 3S –pour Service, Spare parts et Sales. Les trois composantes du business automobile sont plus que jamais interconnectées et la synergie qui en découle profite systématiquement au client automobiliste».

De nouveaux challenges

Une première décennie s’achève pour City Cars, une nouvelle commence à l’ère de l’automobile des changements historiques, rapides et disruptifs.

Electricité, connectivité, mobilité, … tant de nouveaux chapitres sont au menu de l’automobile du temps moderne pour lesquels City Cars s’apprête à y adhérer, malgré le retard infrastructurel que présente l’écosystème local.

La marque automobile KIA mise sur l’innovation et promeut sans cesse les produits les plus évolués en termes de technologies et de design. City Cars-KIA déploiera tous les moyens humains et matériels pour répondre aux attentes des clients.