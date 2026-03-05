séance après séance Chaque jour, un portefeuille virtuel géré dans des conditions proches de celles du marché. Chaque décision expliquée. Chaque arbitrage assumé. À travers le Journal de Bord MyINVESTIA, WMC documente,, la gestion d’un portefeuille boursier assistée par l’intelligence artificielle. Une expérience pédagogique et transparente, au croisement de la discipline financière et de la data, pour comprendre le marché tunisien autrement : avec méthode, constance et responsabilité.

La gestion du portefeuille assistée par intelligence artificielle entre dans une nouvelle phase après la séance du 5 mars 2026, marquée par le premier arbitrage stratégique depuis le lancement de l’expérience.

À la clôture du marché, la valeur globale du portefeuille atteint 50 174,87 dinars, soit une performance cumulée de +0,35 %, avec un classement de 914ᵉ sur plus de 14 000 participants au challenge pédagogique MyInvestia.

Arbitrage exécuté : sortie de Carthage Cement

La séance du jour a été marquée par deux opérations d’arbitrage effectivement exécutées sur le marché :

Vente de la totalité de la position Carthage Cement

Réduction partielle de la position SOTUVER

Ces décisions visent à rééquilibrer la structure du portefeuille, en réduisant l’exposition à une valeur en retrait et en libérant des liquidités pour saisir de nouvelles opportunités.

À l’issue de ces opérations, la trésorerie disponible s’élève désormais à 8 071,27 dinars.

Une nouvelle position en préparation : City Cars

Dans la continuité de cet arbitrage, un ordre d’achat de 150 actions City Cars (environ 4 000 dinars) a été lancé.

L’entrée potentielle de City Cars repose sur plusieurs facteurs :

une dynamique boursière positive

un niveau de liquidité attractif sur le marché

la volonté d’introduire dans le portefeuille une valeur automobile parmi les plus actives de la cote

Si cet ordre est exécuté lors des prochaines séances, City Cars deviendra la nouvelle ligne du portefeuille, remplaçant Carthage Cement dans l’allocation.

Situation actuelle du portefeuille

Le portefeuille reste structuré autour de grandes capitalisations solides de la Bourse de Tunis, réparties entre banques, industrie et consommation.

Parmi les contributions positives :

Poulina Group Holding : +3,04 %

: +3,04 % Attijari Bank : +1,52 %

: +1,52 % SOTUVER : +1,41 %

: +1,41 % BIAT : +1,32 %

Certaines valeurs évoluent toutefois en territoire négatif :

SFBT : −0,95 %

: −0,95 % Tunisie Leasing & Factoring : −0,98 %

: −0,98 % Amen Bank : −0,50 %

Dans l’ensemble, la structure du portefeuille reste relativement proche de celle du Tunindex, confirmant l’idée d’un portefeuille représentatif du marché tunisien.

Actualité des sociétés cotées

Sur le plan de l’actualité boursière, Wifak International Bank a publié son rapport ESG, illustrant l’importance croissante des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la communication des institutions financières tunisiennes.

Ces publications constituent désormais un signal suivi par les investisseurs, notamment dans une perspective d’attractivité internationale et de finance durable.

Position de trésorerie

À la clôture de la séance :

Liquidités disponibles : 8 071,27 DT

Ordre en attente : achat de 150 City Cars (~4 000 DT)

Cette réserve de trésorerie offre une marge de manœuvre stratégique pour ajuster l’allocation du portefeuille dans les prochaines séances.

Indicateurs clés

Valeur du portefeuille : 50 174,87 DT

Performance globale : +0,35 %

Classement MyInvestia : 914 / 14 032

Liquidités : 8 071,27 DT

La lecture stratégique du jour Ce que l’IA voit dans le marché tunisien ce matin L’analyse assistée par intelligence artificielle met en évidence trois signaux principaux dans le marché tunisien à ce stade de la semaine. 1️⃣ Un marché en phase de consolidation Les dernières séances montrent une tendance plutôt latérale du marché. Plusieurs grandes capitalisations évoluent sans direction claire, tandis que certains titres enregistrent des variations modérées. Ce comportement est typique d’un marché en attente de nouveaux catalyseurs, notamment sur le plan macroéconomique et international. Dans ce contexte, les investisseurs privilégient souvent les valeurs solides et liquides, capables de résister aux phases d’incertitude. 2️⃣ Un retour de l’activité sur certaines valeurs La physionomie des échanges révèle une concentration des volumes sur quelques titres actifs comme Poulina Group Holding, City Cars, SOTIPAPIER ou BIAT. Ce type de concentration indique généralement un repositionnement progressif des investisseurs sur des valeurs jugées plus dynamiques. L’entrée programmée de City Cars dans le portefeuille s’inscrit dans cette logique de suivi des titres qui attirent l’intérêt du marché. 3️⃣ L’importance de conserver des liquidités Dans un environnement international marqué par des tensions géopolitiques et une volatilité accrue des marchés mondiaux, la gestion du portefeuille privilégie également une réserve de liquidités stratégique. Cette approche permet de saisir rapidement des opportunités lorsque certaines valeurs deviennent attractives. 🎯 Conclusion de l’IA La stratégie privilégiée reste une approche équilibrée : un socle de valeurs solides (banques, grandes capitalisations)

(banques, grandes capitalisations) quelques valeurs dynamiques susceptibles de surperformer

susceptibles de surperformer et un niveau de liquidités suffisant pour arbitrer rapidement Une approche prudente mais active, adaptée à la structure particulière de la Bourse de Tunis, où la liquidité reste concentrée sur un nombre limité de titres. Le Radar du Marché Les 3 valeurs que l’IA surveille cette semaine L’analyse assistée par intelligence artificielle identifie chaque semaine quelques titres qui concentrent l’attention du marché, soit par leur volume d’échanges, soit par leur dynamique récente. Voici trois valeurs actuellement sous surveillance dans notre radar boursier. City Cars Une valeur automobile très active Le titre City Cars fait partie des valeurs les plus échangées ces derniers jours. Sa liquidité et la régularité de ses échanges en font un titre particulièrement suivi par les investisseurs. La dynamique récente du titre explique la décision d’initier une entrée progressive dans le portefeuille MyINVESTIA, avec un ordre d’achat actuellement en attente d’exécution. Poulina Group Holding Une valeur industrielle toujours solide Poulina reste l’une des grandes capitalisations les plus influentes de la Bourse de Tunis. Sa diversification industrielle et sa capacité à générer des résultats réguliers en font une valeur souvent privilégiée dans les portefeuilles de long terme. Dans notre portefeuille MyINVESTIA, le titre figure actuellement parmi les meilleures performances. BIAT Le pilier bancaire du marché La BIAT reste l’une des références du secteur bancaire tunisien. Sa liquidité et sa présence importante dans les portefeuilles institutionnels en font une valeur structurante de la cote. Dans une stratégie orientée vers les dividendes et la stabilité, elle constitue un pilier naturel dans la composition d’un portefeuille représentatif du marché.

…