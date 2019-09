Le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire a consacré une enveloppe de 22 millions de dinars en vue de faire face à la saison des pluies, en plus de la mobilisation de près de 180 machines pour l’intervention en cas d’inondations.

Le ministre de l’Equipement, Noureddine Selmi, a fait savoir, dans une déclaration à la presse, mardi 3 septembre, que son département a pris une série de mesures depuis le 2 août 2019, dans le cadre de la protection des villes contre les inondations et les pluies de l’automne en mettant en œuvre une, stratégie centralisée et régionale, pour bien se préparer à la saison des pluies aux plans matériel, logistique et humain.

Parmi les actions prévues en 2019, dans le cadre de la protection des villes contre les inondations, figurent le curage des oueds, la levée des gravas, moyennant 180 machines réparties sur toutes les régions, dont 120 machines de balayage, 60 grues et 20 autres engins fournis au niveau central pour l’intervention d’urgence.

Selon un document présenté au cours, d’une conférence, le ministère s’apprête à lancer une étude stratégique pour la maîtrise des inondations en Tunisie (d’un coût de 5 MDT) avant la fin de cette année, l’objectif étant de recenser tous les ouvrages réalisés pour la protection contre les inondations et de cerner la situation actuelle ainsi que pour installer une base de données géographiques sur les constructions et les cartes géographiques délimitant les zones menacés par les inondations.

L’étude vise également la mise en œuvre d’une stratégie pour réduire les impacts des changements climatiques sur les villes et les agglomérations, outre une stratégie de protection contre les inondations et d’intervention fondée sur une échelle de priorités (degré des risques imprévus, leurs impacts éventuels, la capacité de financement, les exigences de l’équilibre de répartition des projets sur les régions.

Le ministère de l’Equipement a présenté, à cette occasion, son nouveau logo.