De nouveaux équipements seront acquis, prochainement, par la municipalité de Monastir afin de soutenir ses efforts en matière de propreté et de protection de l’environnement.

Ce matériel sera fourni moyennant une enveloppe de 2,2 millions de dinars, dans le cadre d’une convention signée entre la municipalité de Monastir et la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales.

Ces équipements municipaux incluent quatre camions poubelles (16m3 et 7m3), un camion à benne basculante (20 tonnes) et mille bennes métalliques (700 litres), ainsi qu’une chargeuse pelleteuse.