La Tunisie a bénéficié du soutien de l’Union européenne (UE) dans la gestion de ses frontières terrestres et maritimes, grâce à la remise de nouveaux équipements dans le cadre du Border Management Programme (BMP). Doté d’un financement total de 130 millions d’euros, ce programme vise à renforcer la sécurité aux frontières, les opérations de recherche et sauvetage en mer, ainsi que la lutte contre la traite des êtres humains et la contrebande.

Une réunion organisée mercredi au siège de la Garde nationale à l’Aouina a permis de faire le point sur les résultats du BMP, qui vient réaffirmer la solidité du partenariat entre la Direction générale de la Garde nationale et le Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD).

Sur ses canaux de communication, l’UE en Tunisie a souligné que ce programme a contribué, depuis 2024, à une baisse significative des traversées irrégulières et du nombre de disparus en mer.

Lancé en 2018, le BMP a déjà permis la fourniture d’équipements modernes d’une valeur de 21 millions d’euros, la formation de plus de 550 agents et la distribution de milliers de matériels opérationnels.

La troisième phase du programme, en cours jusqu’en 2028, prévoit notamment le déploiement d’une infrastructure radar avancée afin de pérenniser les capacités de surveillance maritime et de sauvetage. Ce partenariat, fondé sur la coopération, le respect des droits de l’homme et la stabilité en Méditerranée, illustre l’engagement durable de l’Union européenne aux côtés de la Tunisie.