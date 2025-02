Le ministère de la santé a injecté des fonds importants pour la réalisation de plusieurs projets liés à la création d’un certain nombre d’hôpitaux, l’aménagement de plusieurs services et l’équipement d’établissements hospitaliers dans toutes les régions du pays, a déclaré le ministre de la santé Mustapha Ferjani dans son intervention, au cours d’une séance- débat tenue vendredi par le conseil national des régions et des districts.

Ferjani a souligné que son département œuvre à parachever tous les projets d’infrastructure dans les hôpitaux, ajoutant que des équipements modernes tels que le scanners et l’IRM ont été acquis dans le but de couvrir les besoins en urgence médicale dans les régions et d’améliorer les prestations sanitaires.

Et d’ajouter:” le ministère de la santé a misé sur le renforcement des services de première ligne dans les centres de santé de base afin de palier les inégalités d’accès aux soins dans toutes les régions”.

Ferjani a affirmé que les réformes introduites dans le secteur de la santé visent à améliorer l’accueil et la prise en charge des patients, précisant que des travaux d’extension ont été réalisés dans les services de réanimation de plusieurs hôpitaux, outre la reclassification de plusieurs centres de santé de base.

Des députés ont au cours de cette séance- débat évoqué les nombreux défis auxquels fait face le secteur de la santé, appelant à redoubler d’efforts afin que le système sanitaire réponde de manière efficiente aux besoins des citoyens en matière de traitement et de soins.

Certains élus ont indiqué que le manque d’équipements sanitaires et la migration des médecins constituent les plus grands défis à relever, signalant l’importance de renforcer les hôpitaux régionaux et locaux et de les doter d’outils et équipements nécessaires.