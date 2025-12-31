Le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Salah Zouari, s’est rendu, lundi, sur le chantier à l’arrêt du projet d’extension du technopôle El Ghazala à Ennahdha, où il a recommandé d’accélérer la reprise des travaux afin d’en assurer la finalisation dans les meilleurs délais.

Le projet, dont le taux d’avancement est estimé à 80 %, figure parmi les grands projets prioritaires du gouvernement. Il est régi par le décret n° 2025-497 relatif aux modalités de réalisation accélérée des grands projets publics.

Lors de sa visite, le ministre a inspecté l’état d’avancement des raccordements aux réseaux d’eau potable, d’électricité et de gaz, et s’est informé des difficultés ayant entravé l’achèvement du projet. Il a enjoint les responsables concernés de finaliser sans délai les procédures techniques et organisationnelles nécessaires à la reprise immédiate des travaux, tout en mobilisant les ressources requises pour en assurer l’achèvement dans les plus brefs délais.

Le directeur général des Bâtiments civils et des cadres centraux et régionaux accompagnait le ministre lors de cette visite.