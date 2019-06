Le ministre des Affaires étrangères Khemaies Jhinaoui s’est entretenu mercredi avec l’ambassadeur de la Chine en Tunisie, Wang Wenbin, sur les moyens de promouvoir les divers aspects de la coopération tuniso-chinoise et des échéances bilatérales et multilatérales à venir.

Dans un communiqué, le ministère a précisé que Jhinaoui a souligné lors de cet entretien que le gouvernement tunisien souhaitait développer des relations de coopération avec la Chine, en particulier dans le domaine des grands projets d’infrastructure, et a appelé les entreprises chinoises à bénéficier des incitations offertes par le nouveau code d’investissement destiné aux investisseurs étrangers.

Il a également appelé ces sociétés à tirer parti des relations privilégiées de la Tunisie avec l’Afrique subsaharienne et les pays de l’UE pour nouer des partenariats avec des hommes d’affaires tunisiens et pour s’ouvrir aux marchés africains et européens.

Jhinaoui a exprimé l’espoir que la participation tunisienne à l’exposition économique et commerciale sino-africaine qui se tiendra à Hunan, en Chine, les 27 et 29 juin, constituera “une occasion de présenter les produits tunisiens, contribuer au développement des investissements chinois en Tunisie, consolider les échanges commerciaux entre les deux pays et atténuer le déficit commercial”.

Par ailleurs, les deux parties ont évoqué la réunion des coordinateurs nationaux sur la mise en œuvre du plan d’action du Forum Chine-Afrique pour les années 2019-2021, qui se tiendra à Beijing les 24 et 25 juin et auquel participera la Tunisie.

Le chef de la diplomatie tunisienne espère une réussite des travaux de la réunion dans la mise en œuvre du plan adopté lors du troisième sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, qui s’est tenu à Beijing au début du mois de septembre 2018.

Pour sa part, le diplomate chinois a passé en revue l’état d’avancement des projets en cours en Tunisie, soulignant la volonté de la Chine de continuer à soutenir l’effort de développement en Tunisie et d’encourager les entreprises chinoises à investir davantage dans notre pays.