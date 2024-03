L’accord relatif aux travaux de réalisation de la liaison permanente de la ville de Bizerte (construction d’un pont au-dessus du canal de navigation à Bizerte) a été signé, mardi, à Tunis, entre le ministère de l’Equipement et de l’Habitat et la société chinoise « Sichuan Road & Bridge » pour une valeur de 750 MD.

L’accord a été signé par Slah Zouari, Directeur général des ponts et chaussées au Ministère de l’équipement et Zhang Hangchuan, directeur général de la société chinoise, en présence des représentants de la BEI et de la BAD.

Le projet du nouveau pont de Bizerte consiste à réaliser une liaison permanente entre l’autoroute A4 et la ville de Bizerte. Cette initiative vise à améliorer la mobilité et la qualité de vie des habitants de la région. Le nouveau pont à Bizerte est financé par la Banque européenne d’investissement (BEI) à raison de 123 millions d’euros (environ 416 millions de dinars), en partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD) qui octroie un financement de 122 millions d’euros et l’État tunisien.

L’accord signé avec l’entreprise chinoise concerne le lot 2 de ce projet qui couvre les travaux du viaduc principal. Il s’agit d’un viaduc de 2070 m de longueur qui traverse le canal avec trois travées, dont la principale, de 293 m, est soutenue par deux piles singulières en forme de V encadrant le canal de navigation. La signature du contrat de construction marque le démarrage des travaux, prévu pour le mois d’avril 2024, avec une période de construction estimée à 38 mois.

La ministre de l’équipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zanzri a indiqué que ce pont va contribuer à fluidifier la circulation et la faciliter au niveau du pont de Bizerte et à développer les échanges commerciaux entre la Tunisie, l’Algérie et la Libye.

Interrogé sur les raisons du choix porté sur la société chinoise, la ministre de l’équipement a souligné « que l’entreprise a remporté l’appel d’offres international relatif à ce lot, lancé le 26 février 2021 et auquel ont participé des sociétés de plusieurs nationalités. La réalisation de ce pont nécessite une grande maîtrise des technologies les plus modernes dans ce domaine et nous comptons sur nos partenaires chinois pour finaliser les travaux dans les délais fixés et avec la qualité requise».

Et d’ajouter « nous encourageons aussi les sociétés tunisiennes. Les lot 1 et 3 du projet ont été confiés à deux entreprises nationales et j’invite le secteur bancaire à les soutenir pour qu’elles puissent honorer leurs engagements ».

De son côté, le responsable chinois a affirmé l’engagement de son entreprise à achever les travaux dans les délais fixés.

Le représentant de la BEI en Tunisie, Jean-Luc Revéreault a réitéré l’engagement de son institution à accompagner les projets de développement et d’infrastructures dans les différentes régions de la Tunisie.

La Directrice générale adjointe du bureau Afrique du Nord de la Banque Africaine de Développement (BAD) Malinne Blomberg a souligné l’aspect stratégique du projet du pont de Bizerte qui contribuera à renforcer la compétitivité de la région et du pays, à favoriser les échanges avec les pays voisins et à créer des emplois.

Il importe de noter que la ville de Bizerte est, actuellement, liée à l’autoroute A4 avec un pont mobile qui assure un trafic journalier d’environ 44 300 véhicules. La nouvelle liaison permettra ainsi de canaliser le trafic hors du centre-ville et libérer le transit à travers le pont mobile. En plus de fluidifier le trafic, le projet soutiendra également l’activité économique régionale en facilitant l’accès au port de Bizerte et en stimulant le développement local.