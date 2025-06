L’investissement dans le secteur du tourisme alternatif connaît un intérêt croissant dans le gouvernorat de Gabès.

Actuellement, six gîtes ruraux sont en cours de réalisation dans les délégations d’El Hamma, Mareth et Limaoua (Gabès-Sud), avec une capacité d’accueil totale de 180 lits, en plus de deux hébergements familiaux à Toujane.

Le commissaire régional au tourisme à Gabès, Bechir Kediri, a souligné, mercredi, à l’Agence TAP, que sept nouveaux hébergements familiaux, un gîte rural et un centre d’animation touristique verront prochainement le jour à Tamezret.

Actuellement, le gouvernorat de Gabès compte neuf hébergements familiaux répartis entre Matmata, Dkhilet Toujane, Gabès-Sud et Gabès-Ouest, avec une capacité totale de 105 lits, ainsi qu’un gîte rural situé à Tamezret (Matmata) offrant 28 lits.

Dans le cadre du suivi de ce secteur, le gouverneur de Gabès, Radhouane Necibi, a visité, mercredi, le gîte rural “Beït El Khchab” à Limaoua (Gabès-Sud), un nouveau projet qui offrira, une fois parachevé, une capacité de 14 lits, avec un investissement estimé à environ 1,4 million de dinars.