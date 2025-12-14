Une délégation du groupe chinois Wuhan Yangluo Port Services, actuellement en visite en Tunisie, a exprimé, samedi, sa volonté de lancer des projets de niveau international et de créer de nouvelles opportunités d’investissement et de partenariats solides à moyen terme, et ce, lors d’une entrevue avec le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, d’après un communiqué, publié par le département du Commerce.

Il convient de noter que ce groupe chinois se présente comme une institution gouvernementale chinoise spécialisée dans le commerce international, la logistique, la finance et l’investissement.

La délégation a fait part, ainsi, de sa volonté de participer à la mise à niveau des institutions, placées sous la tutelle du département du Commerce, ainsi qu’à la réalisation de réformes fondamentales et stratégiques au sein d’elles, ce qui permettra d’améliorer les méthodes de travail de ses institutions, grâce à l’échange d’expertise et à l’adoption des technologies nouvelles.

Pour sa part, Abid a souligné la nécessité d’élaborer une feuille de route claire pour le lancement effectif de la réalisation des projets conjoints, prévus entre la Tunisie et la Chine, et d’étudier toutes les opportunités possibles, afin de bâtir un partenariat solide, garantissant la conquête des marchés africains, compte tenu de la position de la Tunisie comme porte d’entrée vers l’Afrique.

Ont pris part à cette réunion, les directeurs généraux des institutions partenaires, dont le Centre de promotion des exportations (CEPEX), l’Office du Commerce de la Tunisie (OCT), Société Tunisienne des Marchés de Gros (SOTUMAG) et la Société Ellouhoum.

Pour rappel, cette délégation a effectué sa première visite en Tunisie en juillet dernier et a exprimé son intérêt pour un partenariat avec la Tunisie ainsi que sa volonté d’apporter le soutien nécessaire aux institutions tunisiennes, tant sur le plan logistique que financier.