Le ministre tunisien de Développement, de l’Investissement et de Coopération internationale, Zied Ladhari, en visite à Pékin, a proposé, vendredi 1er mars, aux premiers responsables chinois du groupe Huawei de créer un centre de Recherche et développement en Tunisie, vantant les avantages compétitifs et “la compétence des ressources humaines et des capacités techniques dont dispose notre pays”.

Le vice-président de la société Huawei, Gong Yuanxing, rencontré au siège du groupe dans la capitale chinoise, a répondu que la société va examiner cette proposition.

Le ministre a adressé une invitation officielle à Yuanxing à participer au Forum Tunisie investissement, qui sera organisé par l’Agence de promotion des investissements extérieurs (FIPA), en juin 2019.

Lors de cette visite, Ladhari a pris connaissance du potentiel technologique et de recherche au centre de Recherche et Développement du groupe.

A Pékin, Ladhari a eu des contacts avec des membres de la Chambre de commerce de la ville de Tianjin, ainsi que des représentants de sociétés chinoises désirant investir en Tunisie dans plusieurs activités, notamment les industries alimentaires, le textile et l’énergie.

Il a visité, par la même occasion, la zone industrielle Taida qui regroupe 60.000 entreprises sur une superficie de 460 Km2.