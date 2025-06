Le Forum international sur la migration, intitulé « Entre réalité et défis », tenu ce lundi à la Cité de la culture à Tunis, a été l’occasion de proposer une nouvelle approche de la migration, fondée sur la migration organisée comme une opportunité plutôt qu’un danger, et comme un moyen de réaliser des bénéfices communs à la fois pour le migrant et pour l’État.

Lors de l’ouverture du forum, le président de la Fédération des travailleurs tunisiens à l’étranger (FTTE), Houssin Laaribi, a insisté sur l’importance de dépasser l’image stéréotypée de la migration irrégulière, soulignant la nécessité de mettre en valeur les aspects positifs de la migration organisée, qui se fait dans le cadre d’accords internationaux garantissant les droits et protégeant la dignité.

« Aujourd’hui, nous œuvrons à présenter la migration comme un processus légal et sécurisé, qui ouvre de nouvelles perspectives à nos jeunes, loin des dangers de la migration clandestine et du drame des disparitions, a-t-il dit.

Il a également souligné l’importance des services fournis aux migrants tunisiens de retour au pays, expliquant que les procédures administratives, en particulier celles liées à la mobilité et aux documents, sont devenues plus fluides grâce à la numérisation des services et aux nouvelles applications adoptées par l’administration tunisienne et la douane. Il a affirmé que l’État tunisien oeuvre pour faciliter leur retour et réintégration dans le cycle économique national.

De son côté, l’experte en migration et coopération internationale, représentante de la partie italienne lors de ce forum, Nadine Abdia, a estimé que le traitement du dossier migratoire doit partir d’une compréhension précise des lois encadrant la migration dans les pays d’accueil, notamment l’Italie, qui demeure l’une des principales destinations pour les Tunisiens, selon elle.

Elle a souligné l’existence d’accords concrets entre la Tunisie et l’Italie portant sur la formation professionnelle et l’ouverture à l’emploi organisé, précisant que la législation italienne permet actuellement de recruter jusqu’à 4 000 Tunisiens par an dans le cadre du système officiel de quotas.

Elle a affirmé que l’article 27 de la loi italienne autorise le recrutement de personnes qualifiées, en particulier celles ayant achevé une formation professionnelle, ce qui ouvre de réelles perspectives pour les jeunes.

Elle a insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts des institutions de l’État, de la société civile et des organisations internationales afin d’unifier la vision autour de la question migratoire et de l’organiser de manière à servir l’intérêt de tous. Elle a appelé à ne pas se contenter d’événements ponctuels, mais à institutionnaliser des mécanismes de suivi et à faciliter l’accès à l’information.