Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, s’est entretenu, le 11 octobre à Tunis, avec l’envoyé spécial de la Chine et ambassadeur du Forum sur la Coopération sino-arabe, Li Chen, en visite en Tunisie en prévision du Sommet sino-arabe, le 9 décembre prochain, en Arabie Saoudite.

L’entretien a porté sur les relations sino-arabes et les moyens susceptibles de les consolider et de les diversifier davantage. Le ministre tunisien s’est félicité de la prochaine tenue du Sommet sino-arabe et exprimé la détermination de la Tunisie à contribuer à la réussite de ces assises.

Il a, dans ce sens, souligné l’importance de voir les travaux de ce sommet aboutir à des projets concrets qui permettront de développer la coopération sino-arabe dans différents domaines, indique le département des Affaires étrangères.

Le ministre s’est également félicité des excellentes relations établies entre la Tunisie et la Chine et réitéré ses remerciements aux autorités chinoises pour le soutien apporté à la Tunisie pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

Jerandi a appelé à la nécessité de renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays, d’accélérer le rythme des investissements et d’intensifier les rencontres entre les acteurs économiques tunisiens et chinois.

Pour sa part, l’envoyé spécial chinois a salué les liens historiques qui unissent la Tunisie et la Chine, soulignant le souci de son pays d’intensifier a coopération avec la Tunisie dans divers domaine et d’encourager les entreprises chinoises à investir en Tunisie.