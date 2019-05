Une équipe du bureau de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à Tunis a visité, mercredi 22 mai, des écoles primaires dans la délégation frontalière de Rjim Maâtoug (gouvernorat de Kébili).

L’objectif de cette initiative est d’examiner la possibilité d’aménager des jardins pédagogiques dans ces établissements scolaires, a précisé Majid Chaâbane, responsable du programme de l’alimentation scolaire au bureau de la FAO à Tunis.

Ce projet permettra de diversifier les activités destinées aux élèves en milieu scolaire en créant de ces jardins un espace de travaux pratiques pour la culture de légumes, fruits et fines herbes, qui peuvent être consommées au sein de l’école, a-t-il souligné.

Il contribuera également à créer une dynamique au sein de l’école à travers l’adhésion des parents d’élèves dans l’entretien de ces jardins, a-t-il ajouté.

La même source a évoqué la participation des associations et des groupements de développement agricole, en coordination avec les ministères de l’éducation et de l’agriculture et les autorités régionales, pour réussir cette expérience et la généraliser à d’autres régions.

Un jardin pédagogique est un espace situé dans l’école primaire ou secondaire ou à proximité. Il permet aux élèves et professeurs de cultiver des plantes à des fins pédagogiques. C’est un lieu d’apprentissage avant tout, mais aussi un espace de détente et d’activités ludiques. Les denrées en surplus peuvent être consommées au sein de l’école ou bien être vendues au bénéfice de l’école.