Une nouvelle zone irriguée sera aménagée sur une superficie de 100 ha à Echareb dans la délégation de Souk Lahad (gouvernorat de Kébili).

Le coût de ce projet, dont le coup d’envoi a été donné vendredi, est estimé à 2,9 millions de dinars, a indiqué à l’Agence TAP le chef de service d’ingénierie rurale au Commissariat régional au développement agricole, Jalel Belgacem.

Il a ajouté que cette zone irriguée, qui s’étend sur la route principale reliant les gouvernorats de Kébili et Gafsa, sera dédiée à la culture des arbres fruitiers. Elle permettra également de valoriser les eaux géothermiques de la région et mieux exploiter les terres collectives.

La même source a souligné que les composantes du projet incluent également la création d’un refroidisseur et d’un répartiteur d’eau avec l’installation de canaux en béton sur une longueur de 11 km ainsi que la mise en place d’un réseau de drainage des eaux sur une distance de 10 km.

Ce projet, qui sera réalisé en 240 jours, représente une grande opportunité d’investissement et contribuera à la promotion du développement et la création d’emplois dans la région, a estimé la même source.

Il convient de noter que ce projet est programmé depuis le budget de l’année 2012 mais ses travaux ont pris du retard en raison de l’annulation à plusieurs reprises des contrats de réalisation avec les entrepreneurs.