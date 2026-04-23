Les travaux de l’atelier de formation organisé par le commissariat régional de l’éducation se sont achevés, jeudi, après deux jours de travaux tenus sur le thème de l’approche psychosociale dans l’éducation de l’enfant et de l’adolescent.

Le directeur adjoint chargé de la vie scolaire au commissariat, Jamel Bouabid, a indiqué à l’Agence TAP que les travaux ont porté, notamment, sur les moyens de prévention de la violence en milieu scolaire et des comportements à risque chez les jeunes.

Cet atelier, auquel ont pris part 35 cadres éducatifs et agents de la cellule d’écoute et d’accompagnement de l’élève, s’inscrit dans le cadre du projet d’élaboration d’une stratégie nationale de protection de l’établissement éducatif lancé en février 2026 par le ministère de la tutelle.