Le projet d’approvisionnement de la localité El Ferdaous à Rjim Maâtoug (gouvernorat de Kébili) en eau potable se poursuit à un rythme soutenu, a indiqué à l’Agence TAP, le chef du district de la Société Nationale de Distribution et d’Exploitation des Eaux (SONEDE), Abdallah Aziz.

Il a ajouté que les travaux portent sur le raccordement de ce village au réseau d’eau potable et la pose de compteurs d’eau, après l’installation de conduites et de canalisations (110 à 200 mm de diamètre) sur une distance de 7650 mètres linéaires.

Ce projet, dont le coût s’élève à 455 mille dinars, vise à alimenter 200 foyers en eau potable dans cette région, a souligné la même source.

A noter que dans le cadre du suivi de l’avancement de la réalisation des composantes de ce projet, une réunion a été tenue au siège du gouvernorat, au cours de laquelle l’accent a été mis sur la nécessité d’accélérer l’achèvement des travaux.