La Bourse de Tunis a débuté, la séance de jeudi sur une note positive. Le Tunindex avance de 0,15 %, à 6 892.64 points , avec un volume d’échanges de l’ordre de 0,329 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse , ATB grimpe de 4,27 %, à 2,93 D suivi par les deux titres UADH et AMS qui ont gagné respectivement, 4,03 % et 2,94 %, à 1,29 D et 0,70 D .

A l’opposé, TGH baisse de 3,57 % à 0,27 D, tout comme pour les titres ADWAYA et SOTRAPIL qui ont reculé respectivement de 2,83 % et 2,60 %, à 4,11 D et 14,60 D.