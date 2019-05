Placée sous le thème ” La valorisation du Patrimoine et le Développement du Tourisme à travers les Industries Créatives Numériques “, la 28ème édition du Mois du Patrimoine sera clôturée samedi 18 mai 2019 à partir de 21H00 au Palais Ksar Said, palais des Lettres et des Arts au Bardo.

Un mois après son ouverture le 18 avril 2019 au site archéologique de Makthar (gouvernorat de Siliana), l’événement a été une occasion pour mettre en exergue la dimension stratégique des nouvelles technologies numériques dans la promotion du patrimoine culturel et son interaction avec le développement du tourisme.

Le mois du patrimoine s’est déroulé dans toutes les régions avec un programme varié qui a mis en valeur les spécificités patrimoniales de chaque région tout en consacrant la vocation de cette manifestation en tant qu’outil de sensibilisation à la responsabilité collective de protection et de sauvegarde de notre héritage et de nos traditions séculaires.

Cet événement est organisé chaque année par le ministère des affaires culturelles et toutes ses institutions, notamment l’Institut national du Patrimoine (INP), l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) et les délégations régionales des affaires culturelles.