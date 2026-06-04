L’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) a lancé le guide « Musées de Tunisie », un ouvrage de référence consacré aux institutions muséales du pays, publié sous la supervision du ministère des Affaires culturelles.

Le guide recense les principaux musées tunisiens répartis sur l’ensemble du territoire national, en présentant leurs collections, leurs spécificités et les différentes étapes de l’histoire des civilisations qui se sont succédé en Tunisie.

La publication s’adresse à un public large : chercheurs, passionnés de patrimoine, amateurs d’histoire et adeptes du tourisme culturel. Elle vise à faciliter l’accès à l’information muséale et à rapprocher le grand public du patrimoine culturel national.

Selon l’AMVPPC, cette initiative s’inscrit dans une démarche plus globale de valorisation du patrimoine culturel, conduite en partenariat avec le ministère des Affaires culturelles.

L’agence entend ainsi encourager la fréquentation des musées en tant qu’espaces de savoir et de préservation de la mémoire collective, tout en dynamisant le tourisme culturel et en invitant les citoyens et les visiteurs à mieux connaître les composantes de l’identité tunisienne.