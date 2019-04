La Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) organise une mission d’affaires et une participation tunisienne à la 6ème édition du Forum Ouest Africain de Développement des Entreprises “AFRICALIA 2019” qui se tiendra, du 10 au 15 juin 2019 à Abidjan (Côte d’Ivoire).

Au cours d’une journée d’information organisée, mercredi au siège de la CCIS, les organisateurs ont présenté cette 6ème édition d’AFRICALLIA 2019, mettant l’accent sur les modalités de participation à ce rendez-vous d’affaires multisectoriel d’envergure mondiale auquel participent un grand nombre d’entreprises des quatre coins du monde.

La responsable de la Direction de la promotion et du développement de l’export au sein de la CCIS, Aida Loukil, a affirmé que la participation tunisienne au forum AFRICALLIA s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la Chambre visant la promotion de l’export et le renforcement des relations économiques de la Tunisie avec l’Afrique subsaharienne.

Elle a, dans le même cadre, rappelé qu’ un nombre d’entreprises tunisiennes sont implantées en Côte d’Ivoire et d’autres pays de l’Afrique subsaharienne.

A noter que cette implantation est le fruit de la participation des entreprises tunisiennes, au fil des dernières années, aux missions de la Chambre. “Près de 70 entreprises tunisiennes étaient présentes lors de la dernière édition d’AFRICALLA”, a-t-elle indiqué.

Pour sa part, Felix SANON, directeur à la CCI de Burkina Faso (pays initiateur du projet), souligne qu'”AFRICALLIA est une vraie porte d’entrée pour toute la zone de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) qui compte 15 pays et 320 millions de consommateurs”.

Il a également présenté un exposé sur la nouvelle édition du Forum, mettant en exergue la montée en crescendo du nombre d’entreprises participantes à ce forum depuis sa création en 2010 au Burkina-Faso

La dernière édition d’AFRICALLIA (2018) avait permis de réunir 660 entreprises provenant de 24 pays d’Afrique (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Togo, Bénin, Sénégal, Nigeria, Afrique du Sud, Ghana, Maroc et Algérie…), d’Amérique, d’Asie et d’Europe.

Les principaux secteurs d’activités concernés par le Forum sont les activités médicales et pharmaceutiques, l’agriculture et l’agro-alimentaire, l’artisanat, les biens de consommation, le BTP, la distribution, l’énergie, l’environnement, l’industrie manufacturière, l’éducation, la communication, les télécommunications, les banques et assurances, le transport et la logistique, l’’industrie textile, les mines, les services aux entreprises, la sous-traitance, les TIC et le tourisme.