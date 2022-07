La Chambre de commerce et d’industrie du Centre invite les entreprises tunisiennes à prendre part à la 7ème édition du Forum international ouest-africain de rendez-vous d’affaires “Africallia 2022” qui se tiendra du 19 au 21 octobre 2022 au Centre international de conférences de Ouaga 2000 à Ouagadougou au Burkina Faso.

La participation des entreprises tunisiennes à cette manifestation de grande envergure est organisée par la Chambre de commerce et d’industrie du centre en collaboration avec son homologue du Burkina Faso (CCI-BF).

Depuis sa première édition en 2010, Africallia a réuni plus de 3 000 chefs d’entreprise, provenant de plus d’une vingtaine de pays des quatre continents (Afrique, Amérique, Asie, Europe).

Il est organisé sous forme de rendez-vous B2B dans un espace spécialement aménagé à cet effet et donne l’opportunité à chaque entreprise de rencontrer quinze chefs d’entreprise en deux jours selon l’objectif de coopération souhaité et un calendrier préétabli.

De même, les rendez-vous d’affaires, les déjeuners et les soirées prévus en marge du Forum constituent autant d’occasions pour les participants pour développer de nouvelles rencontres de networking et créer de nouvelles opportunités d’affaires avec des partenaires africains et du monde entier.

Les entreprises intéressées doivent confirmer leur participation avant le 1er septembre 2022.

——————

