La Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS) organise, du 10 au 15 juin prochain, une mission d’affaires et une participation tunisienne à la 6ème édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises “AFRICALIA 2019” à Abidjan (Côte d’Ivoire).

“AFRICALLIA est une vraie porte d’entrée pour toute la zone de l’Afrique de l’Ouest et de la CEDEAO (Communauté Economique Des Etats d’Afrique de l’Ouest), qui compte 15 pays et 320 millions de consommateurs”, a fait remarquer Felix SANON, directeur à la CCI de Burkina Faso et membre du comité d’organisation.

Il a ajouté, lors d’une journée d’information organisée mercredi au siège de la CCIS, que le nombre des entreprises participantes à ce forum biennal depuis sa création en 2010 au Burkina-Faso est passé de 330 entreprises à 700 entreprises durant les éditions précédentes.

“C’est pour la première fois que le Forum AFRICALLIA sorte de la capitale du Burkina-Faso, Ouagadougou, pour aller vers un autre pays de l’Afrique qu’est la Côte d’Ivoire”, a assuré Emmanuel P. DOBRE, Chef de Département à la CCI de la Côte d’Ivoire et Chef du Projet AFRICALLIA 2019.

Pour sa part, la responsable de la Direction de la promotion et du Développement de l’Export au sein de la CCIS, Aida Loukil a affirmé que la participation tunisienne au Forum AFRICALLIA s’inscrit, d’une part, dans la cadre de la stratégie de la Chambre visant le renforcement des relations économiques tuniso-africaines et la promotion de l’export et d’autre part dans la concrétisation des orientations de la Tunisie.

Elle a rappelé que près de 70 entreprises tunisiennes ont été présentes à l’édition 2018 du Forum, ajoutant que nombre d’entreprises tunisiennes sont implantées en Côte d’Ivoire et dans d’autres pays de l’Afrique Subsaharienne,

AFRICALLIA 2018 a permis de réunir 660 entreprises (avec 800 participants), provenant de 24 pays répartis sur les 4 continents à savoir l’Afrique (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Togo, Bénin, Sénégal, Nigeria, Afrique du Sud, Ghana, Maroc, Algérie…), l’Amérique, l’Asie et l’Europe.

Les principaux secteurs d’activités concernés par le Forum sont les activités médicales et pharmaceutiques, l’agriculture et l’agro-alimentaire, l’artisanat, les biens de consommation, le BTP, la distribution, l’énergie, l’environnement, l’industrie manufacturière, l’éducation, la communication, les télécommunications, les banques et assurances, le transport et la logistique, l’industrie textile, les mines, les services aux entreprises, la sous-traitance, les TIC et le tourisme, lit-on dans les documents fournis par la CCI de Sfax à l’occasion de cette journée d’information.