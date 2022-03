MEDSt@rts, un projet de promotion d’un réseau méditerranéen de finance inclusive pour soutenir la création d’entreprises…

Dans la cadre du projet de coopération MEDSt@rts, initié par le programme de l’Union européenne ENI CBC Med 2014-2020 et dont l’objectif est le soutien à la Microfinance pour les startups méditerranéennes, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS), en tant que partenaire de référence du projet pour la Tunisie a organisé le jeudi 03 mars 2022 à l’hôtel Borj Dhiafa à Sfax, le 2ème Forum transfrontalier de Microfinance.

Ce Forum fait partie des réunions locales organisées dans la cadre du projet dans chaque pays ciblé afin d’impliquer les différents acteurs et de discuter des principales questions liées au soutien des personnes non bancables, et ce, afin de créer un réseau transnational d’acteurs de la microfinance. Il a permis aux partenaires de comparer les premiers résultats obtenus dans chaque pays et de participer au développement d’une stratégie commune pour un programme méditerranéen de microfinance, basé sur des instruments et des services d’appui aux entreprises nouvelles et innovantes.

D’un budget total de 2,8 Millions d’Euros, le projet MEDSt@rts est financé par le programme de l’Union européenne ENI CBC Med 2014-2020 (à raison de 2,5 Millions, soit 90% du budget total). La Fondazione di Sardegna (Italie) est le leader de ce projet, alors que les autres partenaires sont: SFIRS (Italie), la Chambre de coopération italo-arabe (Italie), la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (Tunisie),la Chambre de commerce d’ACHAIA (Grèce), la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Sidon et du Sud-Liban (Liban) et LEADERS International (Palestine). Le projet vise à faciliter l’accès au financement pour les jeunes entrepreneurs. En effet, les jeunes qui ont une idée prometteuse de création d’entreprise sont nombreux dans la région méditerranéenne.

