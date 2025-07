La Coupe du Monde des clubs bat son plein aux États-Unis, dans une formule élargie inédite qui tient toutes ses promesses. Alors que les huitièmes de finale touchent à leur fin, le tableau des quarts se précise, promettant de nouvelles affiches alléchantes. La compétition, qui a débuté le 28 juin, culminera le 13 juillet avec la grande finale.

Après une phase de groupes intense, les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale se sont affrontées dans des duels à élimination directe. Voici les résultats marquants de cette étape :

Résultats des huitièmes de finale

Samedi 28 juin :

Palmeiras s’est imposé face à Botafogo sur le score de 1-0 après prolongation, décrochant ainsi sa place en quarts.

Chelsea a créé la surprise en dominant Benfica 4-1 après prolongation, prouvant sa forme.

Dimanche 29 juin :

Le Paris Saint-Germain n’a fait qu’une bouchée de l’Inter Miami, s’imposant 4-0 et affichant ses ambitions.

Le Bayern Munich a validé son ticket pour les quarts en battant Flamengo 4-2, dans un match animé.

Lundi 30 juin :

Fluminense a confirmé sa bonne dynamique en éliminant l’Inter Milan sur un score sec de 2-0.

Mardi 1er juillet :

L’exploit retentissant de ce Mondial est à mettre au crédit d’Al Hilal, qui a éliminé le grand Manchester City 4-3 après prolongation (match joué à 03h00 heure d’Alger à Orlando).

Plus tard dans la journée (21h00 à Miami), le Real Madrid affrontera la Juventus Turin pour un choc européen.

Mercredi 2 juillet :

La dernière affiche des huitièmes verra le Borussia Dortmund défier Monterrey (03h00 à Atlanta).

Les quarts de finale : Des duels au sommet en perspective

Les équipes qualifiées se préparent désormais pour les quarts de finale, qui se dérouleront les 4 et 5 juillet :

4 juillet (21h00) à Orlando : Le Fluminense brésilien, tombeur de l’Inter Milan, affrontera le surprenant Al-Hilal saoudien.

5 juillet (03h00) à Philadelphie : Palmeiras défiera Chelsea dans une confrontation très attendue.

5 juillet (18h00) à Atlanta : Le choc européen Paris Saint-Germain contre Bayern Munich promet un spectacle de haut niveau.

5 juillet (22h00) dans le Grand New York : Le vainqueur du match Real Madrid – Juventus Turin rencontrera le gagnant de Borussia Dortmund – Monterrey.

Cap sur les demi-finales et la grande finale !

Les demi-finales sont prévues les 8 et 9 juillet, toujours dans le Grand New York, à 21h00. Les regards se tourneront ensuite vers le 13 juillet, date de la grande finale qui couronnera le champion du monde des clubs, au MetLife Stadium à 21h00.

Quel club parviendra à soulever le trophée dans cette édition historique ? Le suspense est à son comble !