Libya Construction Expo : Tenue du premier forum sectoriel tuniso-libyen dans le secteur du BTP

Dans le cadre de l’organisation de la Foire « Libya Construction Expo » prévue à Tripoli du 28 juin au 1er juillet 2021, le premier forum sectoriel tuniso-libyen dans le secteur du BTP sera organisé, sous l’égide du ministre tunisien de l’Equipement, du Logement et des Infrastructures, Kamel Doukh, et ce le 29 juin 2021 à la Foire internationale de Tripoli.

Le programme du Forum comprend des ateliers se rapportant aux thèmes de «l’aménagement urbain, la planification stratégique et la rénovation urbaine» et des « visions d’ingénierie pour la reconstruction et le développement», ainsi qu’une Plateforme interactive entre les parties tunisienne et libyenne du secteur du bâtiment, informe la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) dans un communiqué.

Des représentants des autorités officielles et des professionnels des deux pays participeront également aux activités de ce Forum pour présenter les grands projets, pour examiner les obstacles rencontrés par les entrepreneurs et les bureaux d’études dans la mise en œuvre de ces projets, et pour finalement explorer les grandes opportunités d’échange d’expériences et d’expertises, ajoute le communiqué de la Chambre.