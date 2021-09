En dépit de la pandémie du coronavirus, les derniers préparatifs de la 16ème édition du Salon méditerranéen du bâtiment (MEDIBAT) augurent d’une session qui tirera son épingle du jeu.

En effet, selon l’organisateur de l’événement, en l’occurrence la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS), 20 pays ont confirmé leur présence dans la capitale du Sud et capitale mondiale du bâtiment pour l’occasion.

Un autre signe qui ne trompe pas : pratiquement tous les espaces de l’exposition ont déjà été réservés. Car pour certains d’entre eux, il n’est pas envisageable de rater cette édition qui coïncide cette année avec le trentenaire de sa création.

L’Afrique encore une fois à l’honneur !

Encore une fois, MEDIBAT 2021 sera rehaussé par la présence de plusieurs ministres et délégations de haut niveau venant de différents pays, d’abord les deux invités d’honneur à savoir la Libye et le Cameroun, puis l’Algérie, le Soudan, le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, le Mali, le Gabon, le Nigéria, le Kenya, le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Togo (côté africain), puis la France, l’Allemagne, la République Tchèque, la Russie, l’Ukraine (côté européen), et l’Indonésie et le Venezuela (respectivement côtés asiatique et Amérique du Sud).

La CCIS précise par ailleurs que le programme du Salon comporte, à l’instar des précédentes éditions, plusieurs manifestations parallèles à l’exposition : le Forum économique, le Forum scientifique, le Forum de l’entrepreneuriat, les Cercles et le Village de l’Innovation et les Journées pays, outre une grande manifestation qui célèbrera le trentenaire du Salon.

Invitée d’honneur, la Libye sera le point focus d’une journée qui lui sera consacrée et qui s’articulera autour de la thématique « Les projets de partenariat tuniso-libyens et la reconstruction de la Libye ».

Nouveauté MEDIBAT 2021

La Chambre de commerce et d’industrie de Sfax indique que cette 16ème édition de MEDIBAT verra le lancement par la CCIS d’un nouvel outil de communication instantané portant le nom de “APPLICATION MOBILE“.

Disponible sur Google Play et App Store, cette application permet aux opérateurs économiques non seulement de suivre les actualités de la CCIS, mais aussi de bénéficier d’autres services tels que l’obtention des badges d’accès au Salon MEDIBAT.