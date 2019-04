L’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE) organise, le 12 avril 2019, la 7e édition de la Creative Business Cup (CBC).

Il s’agit d’une initiative mondiale qui permet aux entrepreneurs des industries créatives, de développer leurs idées commerciales et de les mettre en relation avec les investisseurs et les marchés mondiaux et de renforcer leurs capacités d’innovation au profit de l’industrie et de la société.

Le gagnant national participera à la finale internationale de CBC, qui aura lieu en juin 2019 à Copenhague (Danemark).

Ce concours international sélectionnera les meilleurs projets innovants. L’évaluation des participants sera effectuée par un jury composé d’experts des secteurs de la création et des affaires.