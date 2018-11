La Bourse de Tunis a clôturé la séance du vendredi sur une note positive, le TUNINDEX ayant enregistré une progression de 0,12%, à 7.294,99 points, dans un volume d’affaires de 7,211 MDT, selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners.

La balance des variations a fait apparaître, au terme de la séance, 22 hausses contre 29 baisses.

Le titre CARTHAGE CEMENT s’est maintenu inchangé à 2 D, générant un volume d’affaires de 2,029 MDT.

Dans le vert, le titre ICF a affiché la plus forte hausse de la séance (6,08%) à 153,71 D, suivi par le titre TUNISAIR qui a gagné 4,68% à 0,670 D; SAM a évolué de 3% à 4,12 D, les titres STB et TAWASSOL GROUP HOLDING ont réalisé respectivement un accroissement de 2,87% et 2,63% à 4,30 D et 0,39 D.

Dans le rouge, le titre BTE a chuté de 4,44% à 12,04 D, suivi par le titre ATTIJARI LEASING qui a reculé de 2,80% à 17 D; le titre SIMPAR a enregistré un repli de 2,55% à 27,10 D.

Idem pou les titres EURO-CYCLES et TPR qui ont régressé de 2,06% et 2,05% finissant la séance boursière à 19 D et 4,76 D.