Une exposition, regroupant 25 artisans venus présenter la richesse et la variété de l’artisanat tunisien, a été organisée mercredi à l’ambassade des Etats-Unis à Tunis. Elle s’inscrit dans le cadre du programme du gouvernement américain comportant cinq projets pour promouvoir l’artisanat tunisien, dans ses différentes filières.

L’objectif est d’aider les entreprises tunisiennes à préserver leurs traditions locales et à les partager avec un public plus large, grâce à l’exportation, a indiqué Daniel Rubinstein, ambassadeur des Etats- Unis à Tunis, dans une déclaration aux médias.

Le gouvernement américain a investi 6,2 millions de dollars dans le secteur de l’artisanat en Tunisie, depuis l’année 2012, en vue de le promouvoir, d’inciter les artisans dans les zones rurales à développer ce secteur dynamique et leur permettre d’exporter leurs produits sur les marchés internationaux, dont celui américain, a-t-il ajouté.

Voici les cinq projets:

– “Creative Learning’s building export capacity” qui fournit une expertise technique à 50 artisans tunisiens, pour leur permettre d’ajuster leurs différents produits, afin de répondre aux normes internationales et d’ouvrir de nouveaux marchés à l’exportation.

– “Family Health International” qui est une action collaborative en faveur de l’exportation d’artisanat, axée sur les huiles essentielles.

– “Export Lab” de la Chambre de commerce américaine en Tunisie (AmCham), permettant d’augmenter et diversifier les exportations de 15 petites et moyennes entreprises artisanales, en fournissant des services d’incubation et d’information sur le marché.

– Souk At-tanmia qui vise à identifier, financer et accompagner des projets novateurs au niveau local pour les aider à créer un emploi durable.

– L’entreprise féminine durable qui soutient les femmes entrepreneurs en herbe et celles bien établies qui créent et développent des entreprises, dans 10 régions en Tunisie.