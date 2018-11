Grande journée ce mercredi 14 novembre 2018 pour la STEG où l’on procède, en présence des médias, à l’installation de la première turbine à la centrale électrique de la Mornaguia.

Pendant des décennies, les pics de la consommation énergétique durant la saison estivale a été une obsession pour l’Etat tunisien. Le 12 juillet 2017, la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) avait relevé le niveau le plus haut de consommation d’électricité depuis sa création, 3.800 mégawatts (MW), à cause des fortes chaleurs et de l’usage de la climatisation. Ce phénomène risque de se répéter au fil des ans en raison des changements climatiques.

Les conséquences en seront des coupures d’électricité à répétition sur des régions entières et des perturbations des systèmes de production des usines à haute consommation énergétique.

En 2013, la puissance installée du parc national de production était de 4.425 MW dont 40% provenant des turbines à gaz. Une capacité de production que l’on devait renforcer, ce qui fut le cas avec l’entrée en production de la centrale de Bouchemma et la signature de deux contrats d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) avec deux opérateurs internationaux, en l’occurrence les sociétés japonaises Mitsubishi Hitachi Power Systems et Sumitomo Corporation, et l’opérateur italien Ansaldo.

La construction de la centrale électrique à cycle combiné «Rades C» a démarré jeudi 1er février 2017. D’une capacité de 450 mégawatts et d’un coût de 820 millions de dinars, la centrale sera réalisée en deux phases -la première pour juin 2019 et la seconde en mai 2020.

La centrale électrique de la Mornaguia, objet d’un contrat additionnel de près de 700 MDT (240 millions d’euros), est thermoélectrique à cycle combiné alimentée au gaz de 625 MW.

Lire aussi: La centrale de Mornaguia sera réalisée par l’italien Ansaldo Energia

Le contrat avec la STEG stipule aussi la maintenance à long terme pour l’entretien et l’assistance des installations. Cette nouvelle centrale s’inscrit dans le cadre du renforcement de la capacité nationale de production d’électricité avec des technologies performantes.

Ce projet, d’après la STEG, est d’une nécessité absolue pour satisfaire le besoin national en énergie à partir de la saison estivale 2019. Une nécessité qui l’a incitée à déployer des moyens exceptionnels et fournir de grands efforts pour que la première unité de 312,5 MW entre en service le 1er juin 2019.

Lire aussi:La première turbine à gaz de la Mornaguia sera livrée à la STEG en juin 2019

La centrale sera équipée de deux turbines à gaz modèle AE94.3A comportant les générateurs et systèmes auxiliaires correspondants, construits dans les installations de production d’Ansaldo Energia à Gênes (Italie). 22 mois, à compter de la réception de l’ordre d’exécution, c’est la durée du chantier de construction.

Ansaldo Energia a réalisé nombre de projets énergétiques en Tunisie dont les usines de Sousse C et de Sousse D dans la région de Sidi Abdel-Hamid et l’usine de Rades B. Elle assure également les travaux de maintenance de l’usine de Ghannouch.

Pour Moncef Harrabi, PDG de la STEG qui s’oppose à toute éventualité de privatisation de la STEG qu’il considère comme l’une des expressions de souveraineté nationale, doter la compagnie de tous les outils et de tous les instruments, lui permettant d’être performante, est le meilleur moyen de la préserver des défaillances éventuelle et d’en faire l’une des plus importantes institutions dans notre pays.

La centrale électrique de la Mornaguia, dont l’exécution a été confiée à un opérateur tunisien, soit une preuve de plus de la capacité des entrepreneurs tunisiens à réaliser des travaux aussi sophistiqués et aussi lourds dans des laps de temps records, est d’une importance capitale dans le développement socio-économique de la zone concernée et dont les répercussions se verront à l’échelle régionale et nationale à court et moyen terme.

Il permettra de dynamiser l’activité économique, d’encourager les entrepreneurs à investir dans de nouveaux projets dans la région même et celles avoisinantes et de contribuer à créer des emplois.

Pour ce qui est de son impact environnemental, pas de nuisances, affirment toutes les études. Les installations ne porteront pas atteinte à l’environnement, en fonctionnement normal, ni dans la pollution des eaux, de l’air, nuisance sonores ou encore des déchets, et ce grâce aux techniques de récupération et de traitement utilisés.

Lire aussi: Démarrage des travaux de réalisation de la centrale électrique de la Mornaguia

La Tunisie ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Une autre centrale sera réalisée à la Skhira. Son cahier des charges est en fin d’élaboration et un appel d’offres international sera lancé au cours de l’année 2021.

Pour nombre d’acteurs publics qui se croient très éclairés et qui estiment que la Tunisie n’a pas besoin de produire plus d’électricité, il est bon de rappeler que l’énergie, particulièrement l’électricité, est une ressource capitale pour le développement économique et humain. Toutes les études à l’international et celles des Nations unies affirment que «la disponibilité en électricité sous-tend la fourniture de services essentiels comme l’éducation, en apportant la lumière dans les écoles et les foyers, la sécurité sanitaire des aliments par la réfrigération, l’accès aux technologies de communication ou encore l’amélioration de la productivité des activités agricoles et économiques».

A bon entendeur.

Amel Belhadj Ali

Fiche signalétique de la centrale de la Mornaguia

Contenu : Le projet comporte les études, la fabrication en usines, la fourniture, le transport à pied d’œuvre, le montage sur site, les essais et la mise en service industriel des équipements électromécaniques ainsi que les études et les travaux des ouvrages de génie civil correspondant relatifs à la réalisation d’une centrale à Turbines à Gaz 624 MW à Borj el Amri / Mornaguia (GOUVERNORAT DE LA MANOUBA).

Coût du Projet : environ 660 MDT.

Caractéristiques de la centrale

Constructeur : ANSALDO Energie (Italie)

Technologie : Deux turbines à gaz en cycle ouvert

Puissance : 2 x 312 MW soit 624 MW

Rendement : environ 40%

Combustible de base : gaz naturel

Combustible de secours : gasoil.

Amel Bel Hadj Ali