L’exploitation de la station de production de l’électricité située à la Mornaguia et fonctionnant aux turbines à gaz pour fournir 600 mégawatts démarre mardi 17 juillet, et ce au moment où le pays fait face à une demande croissante en énergie électrique proche de 4.000 mégawatts.

Des responsables tunisiens, mais aussi saoudiens et italiens seront présents au coup d’envoi de l’entrée en fonction de cette station, indique la STEG, dans un communiqué publié lundi 16 courant.

A rappeler que l’ARP avait adopté au cours d’une séance plénière, tenue en février 2016, un accord de garantie conclu entre la Tunisie et la Banque islamique de développement (BID) pour le cofinancement de ce projet à hauteur de 20 millions de dollars, soit environ 408 millions de dinars.

Par ailleurs, le PDG de la STEG, Moncef Harabi, a affirmé le vendredi 13 juillet 2018, que la Tunisie recevra une capacité additionnelle d’électricité variant entre 200 et 300 mégawatts de l’Algérie et du Maroc pour faire face au pic de la demande au cours de l’été 2018.

Harabi a indiqué que la demande en électricité pour la climatisation pourrait atteindre 4.000 mégawatts en raison de la hausse des températures…

Le projet de la station de la Mornaguia comprend, selon des données publiées antérieurement, l’installation de deux turbines à gaz d’une capacité de production de près de 300 mégawatts chacune, de transformateurs et câbles de haute tension ainsi que des équipements de mesures et d’autres électriques et mécaniques.