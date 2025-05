IRRIMED 2025 : Premier salon méditerranéen de l’eau, de l’irrigation et des énergies renouvelables à Tunis

Le premier Salon international de l’eau et de l’irrigation (IRRIMED), premier événement méditerranéen dédié à l’eau, l’irrigation et les énergies renouvelables, se tiendra du 17 au 20 juin 2025 au Palais des Expositions du Kram à Tunis. Cet événement majeur rassemble 150 exposants sur une superficie de 5.000 m² et attend près de 15 mille visiteurs, comprenant professionnels, décideurs politiques, agriculteurs, chercheurs et industriels.

Face à une sécheresse structurelle en Tunisie, aggravée par une demande croissante en eau pour l’agriculture, le tourisme et les besoins démographiques, IRRIMED s’inscrit dans la Stratégie Nationale pour une économie durable de l’eau à l’horizon 2030-2050.

Selon le site Web de l’IRRIMEDEXPO, le salon présente les dernières innovations technologiques dans les domaines de l’eau, de l’irrigation intelligente et des énergies renouvelables. Des entreprises spécialisées dans le traitement et la distribution de l’eau, des fabricants d’équipements d’irrigation et des acteurs du secteur énergétique exposent leurs solutions innovantes.

Un programme complet de conférences et d’ateliers accompagne l’exposition, avec des experts tunisiens et internationaux abordant des thématiques stratégiques comme le dessalement des eaux, l’irrigation intelligente et la gouvernance des ressources hydriques. Des institutions comme la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME) et l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGed) animent également des débats pratiques.

IRRIMED offre par ailleurs aux universités, centres de recherche et organismes internationaux l’opportunité de participer en tant que parrains, avec une visibilité accrue via les supports médiatiques du salon. Des opportunités de partenariat sont proposées aux organismes souhaitant s’associer à cet événement stratégique pour la région méditerranéenne.

Ce rendez-vous représente une étape importante dans la sensibilisation et la mobilisation des acteurs locaux et méditerranéens autour des enjeux environnementaux, de durabilité et d’innovation technologique.