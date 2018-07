Le coup d’envoi des travaux de réalisation de la station de production de l’électricité de Mornaguia a été donné mardi 17 juillet, pour un coût de 660 millions de dinars. Cette station, qui s’étend sur une superficie de 10 hectares, sera équipée de deux turbines à gaz et devrait produire 625 mégawatts.

Une cérémonie a été organisée à l’occasion du lancement, en présence de Hachmi Hmidi, secrétaire d’Etat chargé des Mines, de l’ambassadeur de l’Italie en Tunisie, Lorenzo Fanara, du directeur général de la société italienne “Ansaldo Energia”, Claudio Nucci, du gouverneur de La Manouba, Ahmed Smaoui, et des cadres régionaux et locaux.

Hachmi Hmidi a déclaré aux médias l’importance de cette station qui va répondre aux demandes croissantes de l’énergie, surtout au cours des périodes de pointe de la consommation.

Cette station contribuera à la création de 100 postes d’emploi directs et 1.000 emplois indirects. Elle n’est pas polluante et sera réalisée avec des technologies de pointe, pour réduire les émissions de gaz polluants et respecte toutes les spécificités du système écologique et les normes internationales.

Le PDG de la STEG, Moncef Harrabi, a expliqué les étapes de réalisation de cette station, indiquant que l’entrée en exploitation de la première turbine et sa mise à la disposition de la STEG se fera à partir de juin 2019, avec une capacité de production de 312 mégawatts.

Il a ajouté que les travaux de toutes les composantes du projet qui sera équipé de deux turbines à gaz d’une capacité de production d’environ 300 mégawatts chacune, prendront fin au début de 2020. La connexion avec la deuxième turbine et l’entrée en exploitation industrielle de la station se feront à partir de mai 2020.

Le directeur général de la société italienne “Ansaldo Energia”, Claudio Nucci, a indiqué que cette station est la quatrième réalisée dans le cadre de la coopération “fructueuse et positive” entre la société et la STEG, précisant qu’outre l’accord conclu pour la réalisation de toutes les composantes de la station, “ansaldo energia”, assurera des services de maintenance à long terme pour la station.

Il a indiqué que la station, dont l’accord de réalisation a été signé en avril 2018, est la quatrième après celles de Sousse, de la région Sidi Abdelhmid et de Radès.