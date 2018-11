Le Tunindex a clôturé la séance de Mercredi dans un territoire négatif, signant une perte de 0,31% à 7 332,27 points, dans un marché un peu animé, affichant un volume d’échanges de 4,801 millions de dinars (MD), a indiqué l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Le titre BIAT a réalisé le plus gros volume de la journée, traitant 1,403 MD de ses capitaux, à 128,88 D, soit un gain de 0,70%.

A la hausse, le titre UADH a marqué un rebond de 4,32 % à 1,93 D, suivi par les deux titres HANNIBAL LEASE et ASSURANCES SALIM qui ont grimpé de 2,97% à 7,62 D et 32,88 D.

Les deux titres STAR et CARTHAGE CEMENT ont vu leurs cours gagner respectivement 2,86% et 2,68% clôturant la séance à 139,50 D et 1,53 D.

Dans le rouge, le titre SOTEMAIL a terminé la séance en chutant de 5,29% à 1,61 D, tout comme les deux titres ELECTROSTAR et SIMPAR qui ont reculé de 3,81% et 2,96% à 1,26 D et 27,14 D.

Parmi les régressions, on note également la baisse des titres DELICE HOLDING et STB qui ont perdu respectivement 2,96% et 2,95% à 14,75 D et 4,27 D.