A l’ouverture du 16e sommet Bancaire Maghrébin à Tunis, Mr Jamal Tayeb Abdelmalek, Président du Conseil d’Administration de la Banque du Commerce et du Développement (Libye), a réitéré le vœu de voir un jour une monnaie unique (le dinar maghrébin) devenir une réalité ou du moins concrétisé des recommandations vielles de plusieurs années de voir les transactions entre les différents pays maghrébins libellés dans les monnaies locales et non en euros ou en dollars.

M. Jamal Tayeb Abdelmalek regrette que d’importants fonds libyens sont bloqués dans des banques étrangères alors qu’elles auraient pu être hébergées dans les banques centrales des pays du Maghreb. Il a également regretté qu’il n’y est pas suffisamment de collaborations actives entre les institutions financières maghrébines pour soutenir les banques libyennes face au blocus international qu’ils subissent.

Estimant le coût de la reconstruction de la Libye à plus de 150 milliards de dollars, M. Jamal Tayeb Abdelmalek a souhaité que cette manne puisse profiter en priorité aux sociétés des pays du Maghreb.