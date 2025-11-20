Hikma Pharmaceuticals vient d’inaugurer sa troisième usine en Tunisie, avec une ambition claire : renforcer son positionnement en tant que plateforme d’exportation vers l’Afrique et le Moyen-Orient, tout en consolidant la qualité et la capacité locale. Entre investissement industriel, formation réglementée, R&D structurée et ouverture de nouveaux marchés, le groupe affirme un positionnement stratégique qui interroge autant qu’il inspire.

Entretien avec Mouin Zaafrane, DG de Hikma Tunisie :

Quels sont les montants exacts investis dans cette troisième usine en Tunisie, et comment se répartissent-ils entre infrastructures, équipements et formation du personnel ?

L’enveloppe est d’environ 50 millions de dinars. Environ 30% vont au génie civil et aux infrastructures, le reste couvre les zones à atmosphère contrôlée*, les utilités pharmaceutiques et les équipements de production. La formation est traitée à part, mais elle est non négociable et encadrée par les bonnes pratiques de fabrication.

Comment est structurée la formation du personnel entre dispositifs internes et recours à des organismes externes ?

La formation est obligatoire (GMP) et continue : modules internes sur site et volets externes via bureaux spécialisés. Elle précède le démarrage opérationnel pour garantir la qualification et la conformité dès la mise en marche.

Comment cette implantation s’inscrit-elle dans votre stratégie au Maghreb et en Afrique ?

La Tunisie est choisie comme plateforme d’exportation vers l’Afrique et vers des pays de la région comme l’Irak et le Liban. Des produits autorisés sur d’autres sites Hikma sont désormais fabriqués et exportés depuis la Tunisie. Parallèlement, de nouveaux sites injectables ont été développés au Maroc et en Algérie (incluant oncologie, injectables, pénicillines, céphalosporines et formes générales).

Combien de postes sont créés et quelle est la part qualifiée ?

Le site démarre par étapes et les équipements continuent d’être intégrés. Environ 45 employés sont déjà recrutés en amont pour la formation et la montée en charge. Les emplois indirects sont significatifs (packaging et articles de conditionnement achetés localement ; sous-traitance pour maintenance et équipements). Près de 52% des employés sont diplômés.

Quels marchés sont servis par la Tunisie et quelle est l’ampleur de l’exportation ?

La Tunisie dessert 12 pays africains, ainsi que l’Irak et le Liban. Le site reprend des références autorisées sur d’autres unités pour les produire localement et les exporter ; la partie exacte de l’export évolue avec la montée en cadence.

Quelle est la place de la R&D et quel effort y consacrez-vous ?

Environ 6–7% des revenus sont investis en R&D. Hikma compte neuf centres de R&D dans le monde (pour 9600 employés), offrant des bases de données, de dépistage moléculaire, des procédés et techniques d’analyse, avec un accès structuré pour la montée en compétence des équipes.

Vos recherches intègrent-elles les spécificités nord-africaines (génétique, alimentation, hygiène de vie) face à l’augmentation des maladies chroniques ?

Le focus stratégique porte sur les maladies chroniques (cardiovasculaires, diabète) où la prévalence est élevée en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. En oncologie, Hikma est un fournisseur majeur en Tunisie, avec des médicaments parfois uniques sur le marché local.

Quels avantages spécifiques offre la Tunisie par rapport à vos autres sites ?

Une réglementation exigeante qui tire la qualité vers le haut : une main-d’œuvre qualifiée, une position logistique favorable vers l’Afrique et le Moyen-Orient. Les délais d’enregistrement sont un défi, mais les réformes récentes améliorent la trajectoire.

Comment évaluez-vous les réformes (nouveaux guides, création de l’Agence nationale du médicament) et les délais d’autorisation ?

2023–2025 ont vu des révisions de guides et la création de l’Agence nationale du médicament. Les délais restent contraignants (parfois 2–3 ans pour une première AMM). Cette situation peut freiner le lancement de nouveaux projets, mais l’amélioration de la qualité des dossiers, combinée à un contrôle post-commercialisation rigoureux, devrait permettre de rendre le processus d’octroi des AMM plus fluide et plus rapide, tout en préservant les exigences de sécurité. Cela dit, nous espérons que, comme l’a affirmé le ministre de la Santé lors de l’inauguration de notre troisième unité, les délais ne dépasseront plus une année pour avoir l’AMM.

Comment gérez-vous les retards de paiement de la Pharmacie centrale sans fragiliser l’accès aux soins ?

Malgré des montants significatifs en attente, Hikma maintient la livraison en cohérence avec sa mission sociale « une meilleure santé à portée de main, chaque jour ». L’objectif : sécuriser la disponibilité des traitements indispensables.

La loi de finances et l’allègement douanier sur les médicaments importés ont-ils pénalisé la production locale ?

Les industriels demandent de supprimer la compensation pour les produits importés ayant des équivalents fabriqués en Tunisie, afin de rétablir l’équité et soutenir l’outil productif national.

Produisez-vous uniquement des génériques ou aussi des médicaments princeps ?

En plus de ses génériques, Hikma propose des médicaments princeps, certains ont été lancés en exclusivité sur le marché tunisien, dont des traitements contre le diabète de type 2, avec des résultats cliniques particulièrement encourageants.

Le départ de jeunes pharmaciens et chercheurs impacte-t-il vos activités ? Comment les retenir ?

La fuite des compétences pèse sur tout le secteur. Hikma renforce les partenariats avec des universités et institutions pour former en amont, intégrer et faire évoluer les jeunes talents sur des trajectoires qualifiantes.

À l’horizon 2030, quel rôle pour la Tunisie dans la stratégie mondiale de Hikma ?

La stratégie 5–10 ans est cadrée sur les axes thérapeutiques prioritaires et l’ancrage tunisien comme pilier d’exportation et de montée en capacité, avec un portefeuille orienté maladies chroniques et une exigence de qualité internationale.

*Les Zones à Atmosphère Contrôlée (ZAC) dans les laboratoires pharmaceutiques sont des espaces de production où les conditions environnementales (température, humidité, particules) sont strictement maîtrisées pour garantir la qualité des produits et éviter la contamination.

Entretien conduit par Amel BelHadj Ali