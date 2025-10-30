Le club libyen Al Ittihad SC a officialisé, jeudi, la nomination du technicien tunisien Khaled Ben Yahia au poste d’entraîneur principal de son équipe première.

L’annonce a été publiée sur la page officielle du club tripolitain, qui a salué l’arrivée de son nouveau coach :

« Bienvenue, Khaled Ben Yahia ! Nous lui confions la direction technique de notre équipe, confiants en ses compétences et sa vaste expérience pour nous conduire vers la stabilité et les succès. Ensemble, nous ouvrons un nouveau chapitre de réussites. »

Ce message traduit la volonté du club d’entamer une nouvelle phase sportive sous la houlette d’un entraîneur reconnu dans la région maghrébine.

Un parcours riche en expériences

Âgé de 65 ans, Khaled Ben Yahia est une figure emblématique du football tunisien et maghrébin. Ancien défenseur international, il s’est illustré sous les couleurs de l’Espérance Sportive de Tunis, club avec lequel il a construit l’essentiel de sa carrière de joueur avant d’y revenir à plusieurs reprises comme entraîneur.

Sous sa direction, l’Espérance a remporté deux championnats de Tunisie et deux Coupes de Tunisie, confirmant son statut de bâtisseur et de formateur d’équipes compétitives.

Des succès confirmés à l’étranger

Avant de rejoindre Al Ittihad SC, Khaled Ben Yahia avait pris les rênes du Mouloudia Club d’Alger (MCA). Avec le club algérien, il a ajouté à son palmarès un titre de champion d’Algérie et la Supercoupe 2024, deux succès qui ont renforcé sa réputation de technicien expérimenté et méthodique.

Sa mission à Tripoli consistera désormais à stabiliser une formation ambitieuse, désireuse de retrouver le sommet du championnat libyen et de se distinguer sur la scène continentale.

Un nouvel élan pour Al Ittihad SC

Avec cette nomination, Al Ittihad SC cherche à consolider sa place parmi les grands clubs d’Afrique du Nord. En misant sur l’expérience de Ben Yahia, les dirigeants espèrent construire un projet durable, basé sur la rigueur et la continuité technique.

Le technicien tunisien s’apprête ainsi à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, animé par le défi de reproduire ses succès passés dans un environnement footballistique en pleine reconstruction.