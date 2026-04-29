Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Riadh Chaoued, a reçu mardi, au siège du département, le ministre Libyen du Travail et de la formation, Ali Al-Abed Ridha et la délégation l’accompagnant qui effectuent, les 28 et 29 avril 2026 une visite de travail en Tunisie.

Le programme de la visite comprend la signature d’un mémorandum d’entente dans le domaine de la formation professionnelle et de l’emploi et la mobilité de la main-d’œuvre entre les deux pays, ainsi que des visites de terrain et des réunions de travail techniques pour s’informer des activités du Centre national de formation des formateurs et d’ingénierie de la formation, du Centre national de formation continue et de promotion professionnelle, de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant et de l’Agence tunisienne de formation professionnelle.

Une visite est également prévue au Centre sectoriel de formation dans le bâtiment et ses filières Ibn Sina, dans le gouvernorat de Ben Arous.

Le ministre de l’emploi a souligné, au cours d’un entretien avec son homologue libyen, l’importance de promouvoir l’action commune entre les deux pays frères dans plusieurs domaines, notamment en matière de développement des ressources humaines, relevant la disposition du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle à renforcer la coopération avec le ministère libyen du travail et de la formation et à mettre à disposition son expertise technique pour améliorer les systèmes de formation, de formation professionnelle et d’emploi et élaborer des projets d’échange bilatéral.

Pour sa part, le ministre libyen du Travail et de la formation a exprimé le souhait de son pays de bénéficier de l’expertise tunisienne en matière de formation professionnelle et d’emploi, de formation des formateurs et d’ingénierie de la formation et d’organiser la mobilité des travailleurs tunisiens, reconnus pour leur compétence à l’échelle internationale.

A cette occasion, les deux ministres ont mis l’accent sur les relations de coopération historiques entre les deux pays frères, exprimant la volonté de les renforcer davantage au service des intérêts communs.

L’entretien s’est déroulé en présence de la chargée de gestion du cabinet du ministre de l’emploi Jihene Gaza, de l’ambassadeur de Libye en Tunisie Mustafa Mohamed Qadara, du directeur général de la coopération internationale et des relations extérieures, Mounir Dakhli et de plusieurs cadres du ministère.