Le groupe SAH, société spécialisée dans la production des articles hygiéniques, paramédicaux et cosmétiques s’emploie, actuellement, à booster son expansion à l’international.

Pour soutenir sa croissance en 2026, le groupe mise sur de nouveaux marchés dont la Mauritanie et la France. SAH se propose de développer dans ces marchés ses exportations de produits cosmétiques.

Par ailleurs, le groupe est de nouveau opérationnel sur le marché libyen avec la reprise des lettres de crédit pour ce pays.

Dénommée également crédit documentaire (crédoc), la lettre de crédit est une sorte de garantie bancaire pour l’exportateur. Il s’agit d’un document prouvant un engagement de paiement souscrit par la banque d’un acheteur vis-à-vis du vendeur. La banque s’engage par ce document à payer le vendeur, pour le compte de l’acheteur, si le vendeur fournit les documents (document de transport, la facture, le document d’assurance, la liste de colisage “packing list”, les signatures, la lettre de change si besoin, le délai de présentation du dossier)… Ces documents sont censés attester de la bonne exécution de ses obligations par le vendeur.

Selon la littérature fournie par SAH, cette orientation internationale s’appuie sur des résultats déjà encourageants.

Au premier trimestre 2026, les ventes à l’export du groupe ont bondi de 38,9% pour atteindre 24,5 MDT, une performance attribuée en grande partie à la reprise du marché libyen. La filiale Azur Cosmétique, dont la contribution aux revenus consolidés atteint 7,8%, a progressé de 31,2%, tandis que SAH Sénégal a bondi de 47,3%, confirmant le potentiel du groupe sur le continent africain.

Signe de bonne santé du groupe, à signaler qu’au plan de l’investissement, le groupe construit, actuellement, une unité de production à Béja.

ABS