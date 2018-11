“50% des indicateurs régionaux sont indisponibles ou non fiables, ce qui entrave la réalisation de projets régionaux”, c’est ce qu’a indiqué le ministre de Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari, lors d’une séance d’audition organisée à l’ARP, lundi 5 novembre 2018.

Répondant à une question posée par le député Imed Daimi, sur la vision du gouvernement en ce qui concerne la réforme du système du développement régional, Ladhari a fait savoir que son département se penche sur la mise en place d’un programme destiné à la collecte de ces données statistiques, pour une meilleure exploitation dans la réalisation des politiques de développement régional.

Il affirme que le gouvernement œuvrera, d’ici fin 2019, à concevoir une vision globale pour la réforme des structures de développement régional et national, ainsi que les sociétés concernées, ce qui permettra d’assurer une meilleure efficacité dans la réalisation de ce genre de projets. Selon lui, les réformes à adopter doivent être globales et non sectorielles.

D’après Ladhari, il est impératif de passer de la promotion de l’économie nationale à la promotion des régions, surtout que plusieurs d’entre elles disposent d’importants atouts à exploiter.