Les deux secteurs, Pétrole et Gaz et Technologie ont réalisé respectivement des performances de 64,1% et de 3,8%, tandis que deux autres secteurs ont réalisé une contre-performance à savoir le secteur de la Santé (-14%) et des Télécommunications (-34,9%).

Au niveau des sous-secteurs, huit ont affiché des performances positives. Les meilleures performances reviennent aux sous-secteurs Automobiles et équipementiers, Chimie et Biens et Services Industriels.

En outre, deux sous-secteurs ont réalisé des contre-performances, à savoir Produits Ménagers et Soins Personnels et celui de la distribution.