Les travaux des Journées nationales de promotion des industries du textile et de l’habillement et du cuir et de la chaussure ont démarré mardi 30 octobre à Tunis, sur le thème “Excellence et responsabilité”.

Cette manifestation, qui se tient à l’initiative du ministère de l’Industrie et des PME et l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), s’inscrit dans le cadre de la 11ème mesure du plan de travail, adopté par le gouvernement pour la période 2017/2019 en vue d’appuyer les entreprises du secteur.

Ces journées ont pour objectif de permettre aux entreprises de faire face aux défis conjoncturels internationaux et nationaux qui ont impacté la compétitivité et la position des secteurs de textile/habillement et cuir et chaussures, a affirmé le ministre de l’Industrie Slim Feriani.

Il a ajouté que la 11ème mesure du plan de travail consacre une enveloppe supplémentaire (sur le budget de l’Etat) de 2,2 millions de dinars au profit de l’APII pour l’organisation des manifestations présentant les opportunités d’investissements dans ces domaines (textile et habillement et cuir et chaussure)

Quelque 1.609 entreprises opèrent dans le secteur de textile et habillement, offrant 159 mille emplois, soit le tiers des emplois fournis par les industries manufacturières en 2017.

Les exportations du textile et de l’habillement se sont développées de 16,41%, pour s’établir à 6,280 Milliards de dinars permettant de porter le taux de couverture à 139%.

Quant au secteur du cuir et de la chaussure, il compte 237 entreprises, employant 26 mille personnes, soit 5% des emplois crées par les industries manufacturières, a noté le ministre, soulignant le développement des exportations dans ce domaine de 23,1% pour atteindre 1,149 milliard de dinars, ce qui a porté le taux de couverture à 130%.

Les exportations réalisées, en 2017 et au cours des neuf premiers mois de 2018, témoignent de la reprise enregistrée dans ces secteurs, selon ses propos.