Le procès-verbal du nouveau programme de formation triangulaire sur l’« Endoscopie gastroentérologique pour l’Afrique » a été signé le 9 juin 2026 i entre le Ministère de la Santé, l’Hôpital Universitaire Mohamed Tahar Maâmouri de Nabeul et l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA).

Ce programme de formation s’inscrit dans la continuité du don d’équipements d’endoscopie à 23 hôpitaux en Tunisie dans le cadre du Programme de Développement Economique et Social, financé par le Gouvernement Japonais en 2021. L’initiative vise à valoriser et à diffuser l’expertise tunisienne dans ce domaine. Elle contribuera au renforcement des capacités des professionnels de santé et à l’amélioration de la qualité des services d’endoscopie en Afrique.

La cérémonie de signature s’est tenue en présence de Pr. Walid NAIJA, Directeur Général de la Santé Publique, de Mme Sina HAJ AMOR, Directrice Générale de la Coopération Technique au Ministère de la Santé, de Dr. Lamine HAMZAOUI, Chef du service de gastroentérologie à l’Hôpital Universitaire Mohamed Tahar Maamouri de Nabeul, ainsi que de Mme Mayumi MIYATA, Représentante résidente de la JICA en Tunisie.

Le programme prévoit trois sessions de formation entre 2026 et 2028, à raison d’une session par an. La première session, prévue en octobre 2026, accueillera des participants issus de pays africains francophones. Elle sera assurée par Dr. Lamine Hamzaoui, reconnu pour son expertise en gastroentérologie, avec le soutien de son équipe spécialisée à l’Hôpital Universitaire Mohamed Tahar Maâmouri de Nabeul..

Ce programme s’inscrit dans le cadre de la coopération triangulaire, initiée par la JICA au profit des pays africains. Une coopération qui vise à soutenir les efforts de renforcement des systèmes de santé en Afrique. La Tunisie joue un rôle principal, étant donné son expertise avérée dans le domaine médicale et aussi en tant que hub de coopération pour l’Afrique en matière de santé.