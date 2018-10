La présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, a déclaré que son parti “ne reconnaît pas les lois promulguées au cours des dernières années, particulièrement la loi relative aux collectivités locales”.

“Ces lois soutiennent, en apparence, la décentralisation et la libre initiative mais en vérité elles ont été adoptées pour démanteler les institutions de l’Etat”, a-t-elle affirmé, samedi 27 octobre à Gafsa, lors d’un meeting tenu pour la première fois avec les structures locales et régionales du PDL et en présence de plusieurs sympathisants du parti dans la région.

“Le PDL avance à pas sûrs”, s’est-elle félicitée, précisant que le parti a créé des bureaux dans tous les gouvernorats à l’exception de Tataouine et Zaghouan.

Le PDL a déjà entamé les préparatifs de la mise en place de bureaux dans ces deux gouvernorats, a-t-elle ajouté.

Selon Abir Moussi, le congrès du Parti destourien libre aura lieu à l’issue des élections législatives et présidentielle de 2019.